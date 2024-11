VIDEO | In Eccellenza vince ancora il Locri che resta al comando. Adesso campionato fermo per le nuove norme anti Covid: riprenderà a fine novembre

La sesta giornata del campionato di Eccellenza vede la vittoria della capolista Locri contro una Palmese in caduta libera: Infusino, Catania e Gueye fanno volare il cavallo alato. Al secondo posto sale il Sambiase che vince 4-2 contro la Bovalinese. Pokerissimo della Reggiomediterranea che spazza il Belvedere: Padin, Semenzin, Diallo, Dalloro, Maugeri in gol per i reggini, di Amendola il gol del Belvedere.

Risultati Sesta giornata Eccellenza

Boca Melito – Cotronei 1-1

Isola CR – Gallico Catona 1-0

Locri – Palmese 3-0

Paolana – Vigor Lamezia 1-1

Reggiomediterranea – Belvedere 5-1

Sambiase – Bovalinese 4-2

Soriano – Sersale 4-0

Stilese – Morrone 2-4

riposa Scalea



In Promozione A vince in extremis il Città di Acri: il Cassano non demerita ma i rossoneri con Petrone conquistano i 3 punti al 92’. In classifica dietro alla capolista Promosport c’è la Juvenilia Roseto di Malucchi che 2-1 il Praiatortora. Pari per 1-1 nel match tra Rossanese e Denis Bergamini. Perde ancora il Cutro che resta ultimo insieme all'Amantea. Per i blucerchiati è il primo punto in classifica.

Sesta giornata Promozione A

Promosport – Garibaldina 2-0 (sabato)

Real Sant’Agata – Amantea 1-1

Rossanese – Bergamini 1-1

San Fili – Villaggio Europa 1-2

Caraffa – Caccurese 3-2

Cassano – Città di Acri 0-1

Cutro – Trebisacce 0-1

Juvenilia – Praiatortora 2-1

La Gioiese vince grazie ad un gol di Sanchez dopo il pari momentaneo del Melicucco che aveva risposto all’iniziale vantaggio dei viola. Nel girone B la Gioiese è ad un punto dalla coppia Gioiosa Jonica – San Giorgio che occupano il primo posto.



Sesta giornata Promozione B

Africo – B.Grecanico 1-3 (sabato)

Bagnarese – Vallata del Torbido 4-0 (sabato)

Gioiosa J – Ravagnese 3-0 (sabato)

San Giorgio – Monasterace 0-2 (sabato)

Melicucco – Gioiese 1-2

Rombiolese – Sporting CZ Lido 1-2

Archi – Brancaleone 0-1

Filogaso – Parghelia 2-0