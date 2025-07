Tanto calciomercato dilettantistico in questo periodo, anche perché è la fase più calda per la costruzione delle rose e dunque non si possono sbagliare i colpi che andranno poi a definire i rispettivi organici, sia in Eccellenza che in Promozione. Tanto movimento dunque, con molti club che lavorano sotto traccia e lontano dai riflettori.

Soriano, idea Condomitti

Dall'Eccellenza alla Promozione, da ufficialità a indiscrezioni, stavolta il focus si sposta su Soriano, Gioiosa Ionica e Pro Pellaro, ognuno con i suoi obiettivi. Partendo dal massimo campionato regionale, e dunque dal Soriano, il club rossoblù che ha confermato in panchina mister Figliomeni (manca solo l'ufficialità) si sta muovendo nell'ombra per definire la rosa 2025/26 dopo i due play off consecutivi. Qualcuno è già andato via (come Dascoli e Palumbo) mentre qualcun altro potrebbe farlo (Staropoli, ma solo se arriva l'offerta dalla Serie D). C'è però anche chi potrebbe arrivare e tra i nomi per sostituire Dascoli nel reparto difensivo, senza però perdere in esperienza, ci sarebbe quello di Gianni Condomitti. Dopo anni al servizio del Cittanova, infatti, il granitico difensore giallorosso potrebbe cambiare casacca e vestire il rossoblù.

Colpi per Gioiosa Ionica e Pro Pellaro

Nel campionato di Promozione B, come accennato, i due club che nelle ultime ore si sono mosse maggiormente sono Gioiosa Ionica e Pro Pellaro. Colpo innanzitutto per il club biancorosso che annuncia l'ingaggio di Santiago Josue Pavisich, attaccante argentino classe '92. Per lui diverse esperienza in Italia, in Serie D, con il Saluzzo e in Eccellenza con Atletico Catania e Akagras (squadra quest'ultima con cui ha vinto il campionato realizzando ben 24 gol).

Ecco inoltre le prime parole del nuovo attaccante: «Cari cittadini e tifosi di Gioiosa Ionica, a tutti voi dico che ho scelto di unirmi al progetto vincente della società e ho scelto di indossare questa grande maglia con ambizione e fame di vittoria. Vengo con umiltà per mettere a disposizione la mia professionalità, il mio impegno, il mio sacrificio e il rispetto per questa squadra, per raggiungere il nostro obiettivo comune della promozione in Eccellenza. Spero di poter regalarvi tante gioie e tante reti. Ringrazio al direttore Agrippo che mi ha cercato e voluto con insistenza. Non vedo l'ora di unirmi a voi, vi mando un abbraccio sincero».

Gol argentini anche per la Pro Pellaro che ingaggia un nome noto al calcio calabrese, soprattutto in virtù dell'ultima stagione: Nahuel Alejandro Mesenguez. Arriva in bianconero dunque l'attaccante classe 1997 che, dopo la breve parentesi iniziale vissuta in Lombardia con il Verbano, ha disputato lo scorso campionato di Promozione calabrese vestendo la maglia della Bovalinese e realizzando 4 reti ma contribuendo alla rincorsa (poi sfumata solo all'ultima giornata) di un piazzamento play off.