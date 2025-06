Prosegue la campagna acquisti estiva in casa Brancaleone in vista del prossimo campionato di Eccellenza, con i Leoni rossoblù chiamati al riscatto dopo una stagione di alti e bassi dopo le prime due vissute ai vertici della classifica. Si lavora dunque per il nuovo assetto e, come spesso accade, si parte dalle basi che andranno poi a sorreggere tutto quanto.

Ecco il nuovo portiere

Il Brancaleone ha il suo nuovo portiere, con il club che ha annunciato l'ingaggio di Eros Stefano De Luca per la stagione 2025/26. Il direttore sportivo Gianni Galletta, infatti, ha chiuso per l'estremo difensore argentino classe 1997, riuscendo a portare a casa uno dei migliori profili della scorsa stagione nell'ambito del calcio dilettantistico calabrese. Fisico importante con i suoi 191 cm di altezza, ma estremamente reattivo ed esplosivo, con alle spalle una grande esperienza. Cresciuto nell'Urquiza, Serie C argentina, per poi entrare a far parte della rosa dell'Almagro 8massima serie professionistica). In seguito ha disputato le ultime due stagioni nel Cotronei, dove in quest'ultima stagione (Promozione A) si è reso protagonista. Un tassello fondamentale per la nuova rosa 2025/26 del Brancaleone. Ulteriori annunci sono attesi nei prossimi giorni, per arrivare così già pronti e non con l'acqua alla gola.