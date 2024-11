VIDEO | La squadra rossonera è tra le favorite per la conquista del girone A del campionato di Promozione. Un avvio difficile e domenica scorsa una vittoria importante sul campo del Praiatortora

Il Città di Acri è tra le squadre che sorridono nell’ultimo fine settimana del calcio dilettantistico calabrese. I “lupi” allenati da Vincenzo Pacino sono riusciti a conquistare i 3 punti in trasferta, battendo il Praiatortora per 3 a 1. A segno l’esperto Alessio Galantucci e Ciccio Perri (autore di una doppietta). Una vittoria che muove la classifica e che dà morale ai rossoneri, reduci da due sconfitte nelle prime due giornate di campionato.

La squadra cosentina è fra le formazioni favorite del torneo e con il 3 a 1 a Praia, ha finalmente cancellato lo zero nella casella delle vittorie. In realtà la società guidata dal commissario straordinario Carlo Stumpo attende altri 3 punti dopo il ricorso presentato contro l’Amantea alla prima giornata: i tirrenici vinsero per 2 a 1 ma giocarono dal primo minuto con un calciatore squalificato e che dunque avrebbe dovuto saltare il match.

L’Acri quindi salirebbe a quota 6 punti in classifica, a 3 lunghezze da Promosport e Denis Bergamini, le due formazioni che al momento fanno da battistrada e sono a punteggio pieno. La società del Città di Acri vuole lottare per i primi posti e la conferma a ciò arriva anche dal calciomercato: è vicino infatti il ritorno dell’attaccante Francesco Petrone dalla Gioiese. Un giocatore importante, che nella passata stagione ha militato a Locri prima e a Sersale poi, capace di dare ancora più peso all’attacco acrese.