La decisione era già nell'aria, ma poco fa è arrivata l'ufficialità: il Corigliano è stato escluso dal campionato di Eccellenza.

Il giudice sportivo ha infatti preso atto delle due rinunce in campionato della societa jonica (contro la Palmese alla prima giornata e contro il Locri alla quarta) ed ha dunque radiato i biancoazzurri dal massimo campionato regionale attraverso il comunicato 43 del 20 Ottobre.

Dalla prossima giornata (mercoledì si torna in campo per il primo turno infrasettimanale) la squadra che avrebbe dovuto affrontare il Corigliano osserverà dunque un turno di riposo. Inoltre, non sarà tenuto conto dei risultati ottenuti dal Corigliano nelle due gare disputate (contro Vigor Lamezia e Paolana). Di conseguenza nella classifica dei gol realizzati dalla Vigor Lamezia verranno eliminati 9 gol, quelli che la formazione biacoverde aveva segnato contro la società di Corigliano Rossano in occasione della seconda giornata del campionato.

Novità anche per quanto riguarda i calciatori tesserati dal Corigliano che sono liberi d’autorità dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.