Dopo il rinvio di una partita in Eccellenza e di una in Prima Categoria, il virus ferma anche il match in programma domenica fra la capolista del girone B e la formazione catanzarese

Dopo il rinvio causa Covid, nel campionato di Eccellenza di Reggiomediterranea - Soriano, e di Vigor 1919 - San Calogero, in Prima Categoria, si segnala un altro incontro rinviato, questa volta nel campionato di Promozione.

Il virus ha colpito con 6 casi di positività anche la Gioiese, capolista del girone B e dunque, la squadra reggina non scenderà in campo domenica alle 14.30 per la partita valevole come 12esima giornata, contro i catanzaresi del Caraffa. Questa risulta essere la prima partita rinvoiata a causa del coronavirus nel torneo di Promozione per quanto riguarda la stagione 2021/2022