Non si cambia un buon timoniere, soprattutto se ha dato il massimo alla causa. Il Gioiosa Ionica non è riuscito a centrare l'immediato ritorno in Eccellenza ma ha dato il massimo, giocandosi il primo posto fino alle ultime giornate. Merito anche del tecnico Santo Logozzo che ha saputo gestire la squadra anche nei momenti difficili, ed è proprio da lui che la compagine biancorossa vuole ripartire nel prossimo campionato di Promozione B.

L'annuncio

Ufficiale infatti la riconferma del tecnico sulla panchina gioiosana, segno di una continuità alla quale la società crede. Insieme all'annuncio del suo rinnovo, il Gioiosa ionica ha annunciato anche l'intero staff tecnico che lo supporterà: ad affiancare il tecnico, nelle vesti di allenatore in seconda, sarà Andrea Logozzo che ricoprirà anche il ruolo di preparatore atletico. Pietro Martelli sarà invece il preparatore dei portieri mentre Luigi Romeo, infine, rivestirà il ruolo di collaboratore dello staff.

Le ambizioni del club

L'augurio del club: «La dirigenza si è detta fiduciosa nell'apporto che il tecnico potrà dare nel segno della continuità e dell'ambizione. Mister Logozzo sarà chiamato a consolidare il lavoro svolto nella passata stagione agonistica, cercando di ottenere risultati in linea con gli obbiettivi stagionali. Il club ha rivolto un messaggio di benvenuto al nuovo Staff, augurandogli un'esperienza positiva e ricca di soddisfazioni». Adesso il mercato estivo per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa.