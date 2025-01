Per le gare con svolgimento nelle aree di allerta rossa, o per squadre provenienti da quelle stesse aree, il rinvio sarà automatico. Le indicazioni pubblicate dalla LND Calabria

Imperversano le piogge e il maltempo che già la scorsa settimana ha portato al rinvio di diverse gare dei vari campionati dilettantistici calabresi. Il weekend all'orizzonte, inoltre, non ha di certo scongiurato la minaccia del maltempo che sembra scagliarsi deciso su alcune zone della Calabria. Potrebbero dunque essere a forte rischio molte gare dilettantistiche regionali, dall'Eccellenza alla Terza Categoria.

Le disposizioni in caso di allerta meteo

A tal proposito, disposte dalla Protezione Civile anche le eventuali precauzioni da adottare e con la Lnd Calabria che ha rilasciato un comunicato ufficiale, con tutte le disposizioni, riguardante le gare in programma nel weekend in caso della prevista allerta meteo.

Innanzitutto, «le gare che hanno svolgimento nelle aree per le quali è stato diramato bollettino di allerta rossa o che vedono impegnate squadre provenienti da zone per le quali risulta emesso lo stesso avviso, non avranno svolgimento, anche senza specifica comunicazione da parte del Comitato Regionale, e si intenderanno rinviate d’ufficio. In ogni caso, necessario sarà l’inoltro di apposita Pec all’indirizzo della segreteria del Comitato Regionale o delle Delegazioni competenti e alla società avversaria con la richiesta di rinvio a titolo informativo».

«In caso di allerta arancione, invece- si legge nella nota della LND Calabria – , non verrà emesso alcun provvedimento generico di rinvio delle gare, ma qualora si riscontrassero evidenti difficoltà nel raggiungere i luoghi dell'incontro, le società interessate dovranno invocare la richiesta di riconoscimento della “causa di forza maggiore” nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Inoltre, previo accordo tra le parti e inoltrando apposita Pec al Comitato Regionale o alle Delegazioni competenti ed alla società avversaria in tempi ragionevoli, sarà possibile richiedere il rinvio preventivo.»