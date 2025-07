Le date del ritiro si avvicinano giorno dopo giorno, dunque la corsa al completamento delle rose è serrata. A tal proposito tante sono le squadra, dall'Eccellenza ai due gironi di Promozione, che sono attive sul mercato per cercare di piazzare gli ultimi colpi di assestamento in vista della stagione 2025/26.

Boato Virtus Rosarno, si muove il Soriano

Tra ufficialità e trattative, tanti sono i movimenti a partire dall'Eccellenza. Si muove nell'ombra innanzitutto la Reggioravagnese, che sarà radicalmente cambiata nel prossimo campionato. Il club amaranto del nuovo tecnico Candido, infatti, dopo le numerose partenze di pedine importanti, deve cercare di sostituirli senza perdere in qualità. Ecco allora che tra i nuovi volti c'è quello di Julian Huerta: difensore argentino classe 2003, molto duttile tatticamente e versatile nel modulo. Lo scorso anno si è diviso tra Castrovillari e Capo Vaticano. Altro boato della Virtus Rosarno che scuote il mercato con l'ingaggio del principe Condemi.

cresciuto nel settore giovanile della Reggina, con la squadra amaranto ha anche esordito in Serie B, mettendo a referto parecchie presenze in Serie C. Poi un lungo girovagare tra le varie squadre calabresi di Serie D ed Eccellenza quali Cittanovese, Palmese, San Luca, Gallico Catona, Gioiese e Cittanova. Nella passata stagione ha vinto il campionato di Eccellenza con la maglia della Vigor Lamezia con cui ha chiuso un ciclo vincente. Il colpo Condemi, messo a segno dalla dirigenza amaranto, alza di parecchio l’asticella delle ambizioni.

Movimento anche intorno al Soriano che nelle ultime ore ha annunciato il doppio ingaggio di De Leonardis e Baena. Il primo porta freschezza e dinamismo nella zona nevralgica del campo. De Leonardis è un centrocampista classe 2003 ed è reduce dall'ultima stagione con la maglia del Cittanova. Il ventiduenne cresce nel Settore giovanile del Siderno e vanta 57 presenze in Serie D con le maglie di Roccella, Cittanova, Santa Maria Cilento e Locri. Tanta voglia di riscatto per lui visto che nell'ultima annata è stato frenato da un infortunio. Baena, invece, è una giovane mezzala spagnola che arriva dal San Luca. si tratta di un promettente classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Girona e poi con Escala, Pafos e Marbella. C'è chi arriva e c'è chi va. Già perché dopo aver perso i vari Palumbo, Dascoli, Giofrè e Staropoli (tra gli altri) il Soriano potrebbe perdere anche Ezequel Ocampo. Il centravanti è infatti sul mercato e potrebbe cambiare destinazione.

Mesoraca, suggestione Magnavita

Passando al girone A di Promozione, si muove anche il Mesoraca che sarà tra le protagoniste nel campionato. Il club sarebbe infatti vicino all’accordo con Nicolas Magnavita. Il terzino classe 2002 è reduce dalla stagione con la DB Rossoblù Luzzi ed è dunque tra i pezzi pregiati sul mercato e con un curriculum che parla per lui, quasi sempre vissuto in Serie D: Puteolana, FC Lamezia Terme e Gravina e toccando tre gironi in Serie D (C-I-H). Con la Virtus Francavilla, inoltre, ha anche toccato la Serie C mettendo a referto 4 presenze. Un profilo non solo di qualità ed esperienza ma anche versatile tatticamente dal momento che oltre al ruolo di terzino può anche svolgere quello di centrale e di mediano. Con il Mesoraca i contatti sono avviati e potrebbero ben presto sfociare in qualcosa di più. Se così fosse, sarebbe un altro colpo che andrebbe a innalzare e non poco il tasso tecnico della rosa.

Pro Pellaro, idea Caracciolo

Movimenti anche nel girone B di Promozione, che si preannuncia ancora più difficile rispetto allo scorso anno. Tra le squadre più attive degli ultimi giorni risulta esserci la Pro Pellaro. Il club bianconero, infatti, sta cercando un profilo che sappia fare bene la fase di centrocampo tra copertura, interdizione e inserimenti. Il profilo ci sarebbe e porterebbe il nome di Carmelo Caracciolo attualmente in forza al Val Gallico. Il classe 1997 sarebbe dunque nel mirino della Pro Pellaro, e la trattativa potrebbe anche decollare nelle prossime ore.