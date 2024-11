Per molte squadre è ormai iniziata la preparazione estiva che porta all'avvicinamento della stagione, che inizierà verso fine agosto con i triangolari di Coppa Italia. Nel frattempo, però, non si placa il calciomercato estivo tra ufficialità e indiscrezioni. Ecco dunque come ci si sta muovendo nei tre principali campionati regionali. Partendo dall'Eccellenza, il Cittanova sembra ormai aver carburato e ai vari Martorelli, Novo e Khoris aggiunge al proprio organico anche Saikou e Cuzzilla. Il primo è un centrocampista gambiano che vanta oltre 50 presenze in Serie D mentre Cuzzilla è reduce dalla stagione con il Locri. Anch'esso vanta più di 50 presenze tra Gela, Roccella, Santa Maria Cilento e appunto Locri. Movimenta il proprio mercato anche la Gioiese che annuncia il doppio colpo Foti-Bebè. Il primo è un esterno classe 2005 mentre per Diogo Bebè, invece, si tratta di un ritorno dal momento che il difensore centrale portoghese aveva già indossato questa maglia.

L'Ardore ufficializza Pietro Morabito e questo è un ingaggio intelligente dal momento è uno dei pupilli di mister Criaco, avendolo avuto a Brancaleone. Proprio il Brancaleone chiude il proprio mercato con l'arrivo dell'ex Africo e San Luca, Simone Strati, e dell'ex portiere della Reggioravagnese Giorgio Morabito. A proposito di Reggioravagnese, il club amaranto ha ufficializzato l'arrivo di Tomas Urruty, centrocampista trentunenne lo scorso anno in forza al Bocale. Colpaccio Rossanese che ingaggia l'attaccante argentino Joaquin Bertucci. Quest'ultimo è reduce dal campionato passato con la maglia dello Scalea e dove ha messo a referto 26 presenze e 10 reti condite da 2311 minuti giocati che lo hanno reso il quinto giocatore bianco/stellato di movimento più utilizzato. Accende finalmente i motori l'Isola Capo Rizzuto che riparte dal suo nuovo presidente Comito ma, soprattutto, da mister Saverio Gregorace. E' lui il nuovo allenatore giallorosso. Vara la linea verde il Soriano con l'ingaggio del giovane difensore (classe 2006) Salvatore Fogliaro. Andreano rinnova con la Palmese.

Il Mesoraca prepara i fuochi d'artificio

Tutta del Mesoraca, invece, la copertina del Girone A di Promozione dal momento che il club amaranto stravolge letteralmente il mercato. Innanzitutto una campagna faraonica e che ha visto le firme di Tringali, Gaspar, Costa, Lorecchio, Merante e soprattutto Giuseppe Torromino. L'ex attaccante del Crotone, infatti ha firmato con la squadra del presidente Londino. Non è da meno l'AEK Crotone che, nonostante l'etichetta di neopromossa, ha tutta l'intenzione di prendersi un posto da protagonista e gli ultimi acquisti di Russo (ex Mesoraca), Potenza (ex Isola Capo Rizzuto) e Cava lo testimoniano. Passando invece al Trebisacce, i delfini innanzitutto chiudono il roster dei portieri con il rientro di Golia e, a centrocampo, piazzano il colpo Kabran. La DB Rossoblù Luzzi ufficializza il giovane Giaccari mentre è tempo di rinnovi per Campora (Chianello e Orrico), VE Rende (Tormann) e Cassano Syabris (Karambiri, Graziadio, Pellegrini e Trovato).

Caraffa, i gol li farà Giglio

Meno movimentata invece la situazione nel Girone B di Promozione che vede attive, negli ultimi giorni Atletico Maida, Melito e Caraffa. Il club giallorosso ha annunciato il brasiliano Bruno Crespo mentre il Melito è sempre più spagnolo con l'arrivo di Juan Vazquez. Il colpaccio però lo piazza appunto il Caraffa di mister Stanizzi che si assicura le prestazioni di un bomber senza tempo come Davide Giglio. Anche nell'ultima stagione, nonostante la retrocessione, ha dato il suo enorme contributo risultando essere il giocatore che segna di più negli ultimi dieci minuti con 5 centri; il secondo più prolifico, con 10 gol, nel secondo tempo dopo Surace e altri numeri che vanno solo a conferma la sua grande qualità ed esperienza.

Scalea, si pensa a Mandarano per la panchina

Quanto alle ultime indiscrezioni, dopo il pesante silenzio in casa Scalea, qualcosa sembra iniziare a muoversi. La compagine bianco/stellata sembra stia ripartendo e sta muovendo i primi passi, a partire dalla scelta del tecnico. A tal proposito l'indiziato maggiore sembra essere Mandarano, ex giocatore tra le altre di Promosport e DB Rossoblù Luzzi. Il Soriano sta accarezzando l'ipotesi di un ritorno di Costantino Comito dopo l'esperienza al Sant'Agata. Scendendo di categoria, bomber Domenico Buongiorno potrebbe rinnovare con la Luzzese, ma occhio a Kratos Bisignano, San Marco e Acri. Si sta strutturando invece la neopromossa Sant'Onofrio e, per l'attacco, pare abbia messo gli occhi sul centravanti, ex di Piscopio e Real Pizzo, Simone Sanna.