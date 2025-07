Fine settimana di calciomercato dilettantistico alquanto intenso vista la mole di ufficialità e trattative portate avanti dalle diverse squadre dei principali campionati regionali (Eccellenza e Promozione). Una sorta di corsa contro il tempo, per cercare di arrivare alla preparazione estiva (tra circa un mese) con l'organico già al completo.

Praiatortora scatenato

Partendo dall'Eccellenza, si conferma tra le squadre più attive il Praiatortora del nuovo tecnico Salvatore Viscardi tra rinnovi e nuovi acquisti. Dopo il prolungamento di capitan Petrone e il colpo di mercato riconosciuto in Emile Thiakane, il club tirrenico in mattinata ha annunciato anche il rinnovo di Andrea Della Rocca. Giovane e talentuoso classe 2004, già da due anni veste la maglia bianco-azzurra, rappresentando al meglio i valori di grinta, sacrificio e passione. In questa nuova stagione, inoltre, ritroverà il menzionato tecnico Viscardi, con cui aveva già condiviso importanti momenti al Rende, sempre in Eccellenza: un legame che si rinnova e promette nuove emozioni. Un'annata, quella scorsa, dove forse non ha avuto lo spazio che meritava (17 presenze e 502 minuti giocati) ma questa potrebbe essere la stagione del riscatto.

Squilli da Val Gallico e Bovalinese

Squilli dal reggino invece nel girone B di Promozione con Bovalinese e Val Gallico. Quest'ultimo si candida a essere tra le favorite per i vertici nel prossimo campionato e dopo l'ingaggio di mister Di Maria per la panchina, inizia anche con i primi annunci. Se si parte sempre dalle certezze, allora era auspicabile il rinnovo di Martin Robaina. Arrivato in Italia nella passata stagione, il giocatore classe 1999 ha guidato la retroguardia dei reggini alternandosi nella posizione di centrale e di terzino sinistro, creando così duttilità di modulo. Ha indossato anche in più occasioni la fascia di capitano al braccio. Pedina centrale nello scacchiere dello scorso anno, basti pensare che è stato il terzo giocatore di movimento più utilizzato durante la stagione con 2222 minuti giocati.

Comincia dalle certezze anche la Bovalinese che rinnova il suo di pilastro: Ivan Zelarayan. Una conferma che ha un peso specifico altissimo se si considera la gestione della retroguardia amaranto. L'argentino ha dimostrato grinta, generosità e impegno al servizio della squadra. Ecco le parole di Zelarayan subito dopo il rinnovo: «Sono davvero felice di aver rinnovato con questa maglia che sento mia. Sono pieno di entusiasmo e motivazione per questa nuova stagione. Ho tanta voglia di fare bene e di prenderci, tutti insieme, quelle rivincite che ci meritiamo dopo essere arrivati a un passo dai play off lo scorso anno. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con il mister e i miei compagni, per inseguire con determinazione gli obiettivi che questa società ambiziosa si è posta».