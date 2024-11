Per la seconda settimana di fila c’è un calciatore del Rende in vetta alla Top Ten del campionato di Eccellenza. Se la volta scorsa la preferenza era caduta su Novello, difensore e capitano, stavolta non si può fare a meno di indicare in Gigi Le Piane il leader della classifica di rendimento relativamente alla giornata numero 8. Era andato a segno nella gara precedente e si è ripetuto in casa del Gioiosa Jonica, dove tra l’altro ha fatto correre qualche spavento a causa di un infortunio occorsogli nel finale. Gigi Le Piane, pertanto, continua a offrire un elevato rendimento e si prende i 10 punti che vanno al migliore di giornata.

Nella classifica di rendimento redatta da Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, al secondo posto ecco Arigò del Bocale, autentico trascinatore della sua squadra in occasione della bella vittoria con il Sersale. Continua quindi il momento felice di Cataldi dell’Isola Capo Rizzuto, non a caso re dei bomber del torneo (assieme al compagno di squadra Russo) e terzo classificato nella giornata numero 8.

Vanno quindi a punti Misuri, motorino della Morrone, e Costantino, determinante nella nuova vittoria della Reggiomediterranea. Fra i più bravi dell’8ª giornata anche Curcio della Gioiese, Tromba del Gioiosa Jonica, Morabito della Reggiomediterranea, De Nisi della Promosport e Ghergo dello Stilomonasterace. Venerdì sera alle 22, nel corso della trasmissione Zona D su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky) verrà resa nota la Top Ten generale del torneo di Eccellenza dopo la giornata numero 8 di campionato.