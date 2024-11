La società del presidente Folino anche in Serie D avrà in rosa il fantasista che nello scorsa stagione ha messo a segno 15 reti tra campionato di Eccellenza e Coppa Italia. Riconfermato anche Solomon

Il Sambiase del presidente Folino continua l'opera di costruzione della rosa in vista del prossimo campionato di Serie D. Dopo le conferme dell'attaccante Francesco Umbaca, del portiere Alessio Giuliani e dei difensori Gerardo Strumbo e Gabriel Colombatti, ecco quella del capitano Antonio Crucitti. Nella scorsa stagione il fantasista giallorosso è stato tra i protagonisti in positivo della squadra allenata da Claudio Morelli. Crucitti, infatti, ha messo a segno ben 15 gol tra campionato e Coppa Italia, ai quali vanno aggiunti 6 assist. Insomma, numeri importanti che hanno contribuito alla vittoria del torneo di Eccellenza. Un altro anno in giallorosso anche per il centrocampista ghanese Manu Solomon.

«Leader tecnico e carismatico - si legge in una nota diffusa dal club giallorosso -, Antonio non ha deluso le aspettative dei tifosi e della società, che sin da subito ha deciso di affidargli la fascia di capitano. La sua presenza in campo e fuori è stata determinante per i successi giallorossi, e siamo entusiasti di poter continuare a contare su di lui».

Sambiase: Solomon ancora in giallorosso

«Manu Solomon ancora con noi! Letteralmente ovunque in mezzo al campo, il centrocampista ghanese è stato uno dei più utilizzati da mister Morelli con circa 2366 minuti giocati. Dedizione, sacrificio, capacità di recupero palla impressionante: dopo quanto fatto vedere nel campionato di Eccellenza appena vinto, Solomon non poteva non essere riconfermato. Siamo entusiasti di poter contare su di lui anche per la prossima stagione, certi che continuerà a dare un contributo decisivo alla causa giallorossa», si legge in una nota diffusa dal Sambiase.