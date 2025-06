Parte in ogni sua sfumatura il progetto in seguito alla fusione tra il San Nicola-Chiaravalle e il Soverato, con la squadra che affronterà il prossimo campionato di Promozione B. Con l'annuncio dell'avvenuta fusione, dunque, ci sono da ridisegnare, o confermare, le varie cariche dirigenziali e anche lo staff tecnico ed è proprio ciò che si sta facendo, partendo dall'annuncio di qualche giorno fa della riconferma di mister Domenico Sisi.

Novità nel settore giovanile

Come detto, un progetto a 360° considerato anche il nuovo sodalizio calcistico sia sociale che formativo per i giovani di Soverato, di Chiaravalle e di tutto il comprensorio. A tal proposito i due presidenti del club, Pasquale Fera e Raffaele Mancini, hanno annunciato il nome del nuovo responsabile del settore giovanile che sarà Armando Bianco. Quest'ultimo ha ricoperto per otto anni il ruolo di presidente e per quattro anni quello di responsabile del settore Giovanile sempre per la Virtus Soverato, raggiungendo risultati eccellenti come i play off nella categoria Under 17 élite e play off nelle categorie Under 15 e Under 17 regionali portando le rispettive squadre a rientrare tra le migliori otto della Calabria.

Di seguito l'augurio del club attraverso un comunicato social: «Siamo sicuri che sarà la guida giusta per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società che crede fermamente nel progetto giovani».