Sarà lui a guidare il club dopo l'accordo di fusione. Una riconferma meritata per il tecnico dopo l'impresa nell'ultimo campionato e la conquista di un posto play off

Era nell'aria ormai da settimane, inoltre negli ultimi giorni aveva accennato anche qualcosa ai microfoni di LaC News24 il direttore generale, Ettore Gallo: Domenico Sisi sarà l'allenatore del San NicolaChiaravalle-Soverato. Una riconferma che suona però come un nuovo annuncio, dal momento che il tecnico vibonese sarà alla guida tecnica del sodalizio appena stipulato appunto tra il San Nicola-Chiaravalle e il Soverato. Si è scelta in un certo senso la via della continuità dunque dopo l'ottima stagione appena trascorsa nel campionato di Promozione B.

Sisi alla guida della squadra

Se i numeri sono insindacabili giudici del terreno di gioco, la riconferma di Sisi è più che meritata dopo la stoica impresa fatta, basti pensare che a fine girone di andata la squadra era solamente un punto sopra i play out e, a fine campionato, è riuscita a prendersi il quinto posto valevole per un piazzamento nei play off. Impensabile solamente a gennaio.

Una scelta sicuramente valida poiché, oltre a essere giovane, Sisi è anche una figura intraprendente e che ha già fatto bene nel campionato di Promozione, quando cioè allenava il Filogaso. Per lui infatti cinque anni alla guida dell'allora club gialloverde, e con un quinquennio ricco di successi. Al suo esordio, nella stagione 2011/12, concluse il campionato di Prima Categoria al quinto posto mentre, nella stagione successiva, portò la squadra a giocarsi uno storico play off e approdare così in Promozione. Nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 terminò il campionato rispettivamente al sesto e al quinto posto per poi chiudere il suo ciclo nell'anno seguente. Adesso si appresta ad affrontare il suo secondo anno, con rinnovati propositi anche in virtù della già menzionata fusione.