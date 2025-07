Un fine settimana caldo non per le temperature estive e bollenti, ma soprattutto per le trattative che in questo periodo stanno infiammando il mercato dei dilettanti. Tanto infatti bolle in pentola sia in Eccellenza che in Promozione, tra annunci e accordi quasi raggiunti. E qualcosa è anche trapelato nella mattinata di oggi.

Bovalinese, accordo con Morabito

Gli squilli arrivano ancora dal reggino e, in questo caso, dal campionato di Promozione B. Innanzitutto la Bovalinese si conferma essere tra le squadre più attive e dopo i rinnovi degli ultimi giorni annuncia anche nuovi arrivi, e anche importanti. Ufficiale l'accordo con Santoro Morabito. Formatosi nel settore giovanile della Reggina per ben 10 anni, Morabito ha poi maturato esperienze importanti con le maglie di San Luca, Ardore e Africo vincendo i play off in entrambe le ultime due tappe del suo percorso. Nonostante una parentesi sfortunata per infortunio, ha sempre saputo rialzarsi con forza e carattere, dimostrando grande maturità e voglia di emergere.

Ora approda a Bovalino con l’obiettivo di fare il salto definitivo della sua carriera. Mezzala di nascita, predilige il ruolo di esterno destro a piede invertito, da cui può rientrare sul suo sinistro preciso e potente per cercare la conclusione o servire i compagni. Ecco le sue prime parole: «Sono molto contento della mia scelta e di questo trasferimento alla Bovalinese. Ce la metterò tutta per dimostrare le mie qualità e spero che, insieme al Mister e ai miei compagni, potremo toglierci tante soddisfazioni. Non vedo l’ora di cominciare».

Ascone vicino al Taurianova

Si muove sotto traccia anche il Taurianova, neopromossa al prossimo campionato di Promozione B e con l'obiettivo di non fare solo il ruolo della comparsa. A tal proposito il club sta lavorando alla costruzione della rosa ama prima di tutto deve individuare il prossimo direttore sportivo. In tal senso qualche idea ci sarebbe e le direzione sembrerebbero portare tutte a un nome: Francesco Ascone. Nelle settimane scorse lo stesso Ascone sembrava vicinissimo alla Gioiese ma poi, per motivi logistici, l'accordo non è andato in porto. Con il Taurianova invece il discorso potrebbe essere diverso e la trattativa potrebbe subire una repentina accelerata.