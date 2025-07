L'avvento di luglio porterà inevitabilmente scossoni di mercato che andranno a spostare gli equilibri quantomeno di partenza. Tanto bolle in pentola in questo primo squarcio estivo e di colpi in canna ce ne sono parecchi, soprattutto per quel che riguarda i principali campionati dilettantistici (Eccellenza e Promozione). Si lavora sotto traccia dunque, per evitare aste o capovolgimenti di fronte.

Val Gallico, idea Puntoriere

Come detto, tante sono le trattative che potrebbe registrare un'improvvisa accelerata nei prossimi giorni e tra le società che stanno operando in maniera frenetica sul mercato rientra sicuramente il Val Gallico. Dopo la passata stagione, con il play off sfumato e il mancato salto in Eccellenza, il club gallicese si è subito messo all'opera per cercare di migliorarsi e alzare l'asticella. Proprio per questo la dirigenza sta setacciando in maniera meticolosa ogni occasione che può arrivare dal mercato estivo e, tra le diverse operazioni in itinere, ce ne sarebbe una che porterebbe a un nome certamente di grande spessore: quello di Giulio Puntoriere. Il centravanti, dopo cinque stagioni, ha dato l'addio alla Reggioravagnese e adesso è pronto a una nuova avventura, inoltre sarebbe il profilo ideale per il tipo di filosofia del Val Gallico che valorizza il dinamismo offensivo, dote di cui Puntoriere ne ha fatto tesoro negli ultimi anni. Insomma, per adesso è solamente un'idea ma i contatti sembra ci siano, e l'idea di un tandem con Carvajal stuzzica non poco. Un possibile colpo che testimonierebbe le forti ambizioni della società.