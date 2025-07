Entra nel vivo il calciomercato estivo nel panorama dei dilettanti, soprattutto con l'avvento di luglio che livera trattative e ufficialità. Tutti in evoluzione ancora gli organici delle squadre di Eccellenza e Promozione, ma si muove già molto e con diversi colpi già in canna e pronti per essere annunciati. Fermento non solo per quel che riguarda centrocampisti e attaccanti, ma anche anche per i portieri dal momento che c'è tanto movimento.

Valzer dei portieri

Folto dunque il salotto del valzer dei portieri e, in questo senso, sembrano alquanto attive due squadre in particolare: Bocale e Reggioravagnese. Innanzitutto il club biancorosso sembra vicino a trovare l'accordo con Marco Laganà. Il portiere, infatti, potrebbe sposare la causa biancorossa dopo diverse stagioni vissute difendendo la porta del Brancaleone e facendolo anche bene. L'estremo difensore classe 1998, infatti, è sicuramente tra quelli più affidabili del panorama regionale e sinonimo di garanzia in più occasioni. Nulla di ufficiale ma trattativa ben avviata tra le parti, così come è ben avviata quella che dovrebbe portare Domenico Zampaglione alla Reggioravagnese.



Vicino dunque l'accordo tra il club amaranto e il portiere, classe 2002, che nell'ultima stagione ha difeso i pali del Val Gallico. Anche lui tra i principali protagonisti della stagione gallicese nonché un predestinato del calcio dilettantistico, basti pensare che inizia la sua carriera a soli 15 anni. Per lui esperienze anche con il Locri e con l'Acireale in Serie D. Per la Reggioravagnese potrebbe essere più che una suggestione e l'accelerata decisiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.