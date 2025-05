Dopo una stagione da incorniciare, la squadra che ha vinto il girone B di Prima Categoria potrebbe rinunciare alla Promozione. Trattative in corso per il passaggio del titolo nella città jonica

Sono quasi definiti, almeno sulla carta, i prossimi gironi di Eccellenza e Promozione che si completeranno con le due finali play off di domenica. Già a fine maggio però, e a circa venti giorni dalla fine della stagione sportiva, potrebbero registrarsi i primi scossoni che potrebbero portare a una modifica delle partecipanti, in questo caso nel girone A di Promozione, per la stagione 2025/26.

Cessione del titolo?

Un campionato da incorniciare per il Marca, vincitrice del girone B di Prima Categoria e dunque promossa per la prima volta nella sua storia al campionato di Promozione (girone A). Una vittoria del torneo peraltro da neopromossa e che ha portato entusiasmo, grazie anche all'operato di mister Daniele Franzese che ha regalato il primato. Il futuro della società, però, appare alquanto incerto e ogni giorno che passa la partecipazione al prossimo campionato di Promozione sembra dissolversi. Da settimane ormai si rincorrono le voci di un Corigliano fortemente interessato a rilevare il titolo del Marca per la prossima stagione, e sembra ci sia anche qualche inizio di trattativa. Intanto in casa Marca è tutto fermo, anche per quel che riguarda i rinnovi, e questo potrebbe essere un ulteriore piccolo segnale che porta alla possibile cessione. Al momento niente di ufficiale ma i contatti ci sono e stanno proseguendo. Nella prima settimana di giugno si saprà certamente qualcosa in più, ma le sensazioni sono quelle della cessione del titolo.