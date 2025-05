Comunità scossa da un nuovo grave fatto di sangue. Il giovane è stato raggiunto da una scarica di lupara caricata a pallettoni mentre percorreva una strada interpoderale in una zona montuosa in località Prateria

Un operaio 27enne, Michele Vallelonga, è stato ucciso stamani in un agguato a San Pietro di Caridà, comune del Reggino al confine con la Provincia di Vibo Valentia.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per piccoli fatti, è stato raggiunto da una scarica di lupara caricata a pallettoni mentre percorreva una strada interpoderale in una zona montuosa in località Prateria. Vellelonga era cognato di Domenico Oppedisano, un 'operaio agricolo ucciso nella stessa località l'8 aprile 2024, anche lui a colpi di fucile caricato a pallettoni.

Oltre a loro, un altro fatto di sangue ha segnato il centro del reggino negli ultimi mesi: il 14 novembre 2024, un giovane di 21 anni, Valerio Cirillo, fu raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco mentre camminava.