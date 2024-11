Anche quest’anno il suo lo ha portato a casa. Pure stavolta missione compiuta per Tony Lio, nonostante un esonero arrivato dopo appena due giornate di campionato. Il tecnico lametino aveva infatti iniziato la stagione con la DB Rossoblu Luzzi, nel girone A di Promozione, ma le due gare iniziali, entrambe perdute, hanno spinto il club a cambiare, sconfessando i piani estivi, la preparazione e quant’altro. Poco male. Non è rimasto a lungo senza panchina. Lo ha chiamato l’Isola Capo Rizzuto per condurre la squadra alla salvezza. Era quintultima, in compagnia, la formazione isolitana, con 20 punti dopo 19 giornate. Appena arrivato, subito tre vittorie di fila, per risollevare morale e classifica. Poi altrettanti ko, quindi la ripresa, con quattro risultati utili e altrettanti punti presi in due trasferte, consecutive, per mantenere in anticipo la categoria. Alla guida dei crotonesi una media (quindici punti in dieci gare) da quinto posto. Missione compiuta, insomma, e nuovo capolavoro.

Non va dimenticato, infatti, quanto fatto l’anno scorso da Tony Lio alla guida della Paolana. Allora la situazione era più complicata, ma c’era anche molto più tempo. Ha preso una squadra ultima con 4 punti in 8 giornate e l’ha portata anche in questo caso in anticipo alla permanenza in categoria. Con lui alla guida, per la compagine tirrenica, 37 punti in 22 giornate. E già che ci siamo, come dimenticare la parentesi al Lamezia FC? Fu esonerato alla prima sconfitta, dopo aver conseguito 20 punti in 9 giornate. Un ruolino da promozione. Una media di 2,22 punti a partita, la migliore del torneo di Serie D edizione 2021/22, la migliore nella breve e controversa avventura del Lamezia Fc, a fronte di una serie di tecnici presi da fuori e senza riuscire a far meglio di mister Lio.

Basta solo dargli fiducia, lasciarlo lavorare serenamente e stare ad ascoltarlo, senza farsi prendere dalla frenesia. La storia parla per lui, perché da calciatore ha un vissuto importante. E anche da tecnico si sta confermando specialista in capolavori. Pure in questa stagione Tony Lio ha raggiunto l’obiettivo.