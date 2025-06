Giorni bollenti e non solo per l'estate. Il mercato dilettantistico inizia a entrare nel vivo tra trattative, indiscrezioni e nuovi innesti. Senza dimenticare clamorose idee di mercato che potrebbero scuotere e affollare il valzer dei trasferimenti. Dall'Eccellenza alla Promozione dunque tanto è il movimento.

Le trattative di mercato

C'è tanto movimento innanzitutto nel campionato di Promozione B tra rinnovi e obietti i importanti. Innanzitutto sembra essere la Deliese quella più attiva, anche se la compagine amaranto si muove nell'ombra. Dopo aver trovato l'accordo di rinnovo con Rocco Spanò, che era nel mirino dello Sporting Polistena, il direttore sportivo De Giorgio sembra essere vicinissimo ad altri rinnovi importanti, ovvero il classico zoccolo duro: Licastro, Kebe, Angulo, Borghetto e Carbone sono prossimo al prolungamento mantenendo così l'ossatura della squadra e soprattutto lasciando invariate le ambizioni che sono sempre quelle di vertice. Proprio lo Sporting Polistena, neopromosso e che si era mosso per Spanò, sarebbe vicino a una altro bel colpo dopo quelli di Guerrisi e Baigorri. Vicina infatti l'intesa con Domenico Belluzzi, centrocampista che nella passata stagione è stato in forza allo Stilomonasterace.



Un'altra squadra molto attiva è il Val Gallico, che si presenta come tra le principali candidate a vincere il prossimo campionato di Promozione B. Il club gallicese sta sondando diversi profili e tutti di alto livello, come a confermare le proprie ambizioni. Innanzitutto sembra a buon punto un eventuale ritorno di Lara, tra i perni della prima parte della scorsa stagione. Oltre a lui si tratta anche il centravanti del Melito, Martinez, principale artefice della salvezza del club gialloblù. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche il centrocampista della Pro Pellaro, Giulio Morabito, sui cui però potrebbe aver fatto un tentativo anche la sopra menzionata Deliese. Spostandoci nel girone A di Promozione, dopo l'annuncio del tecnico Biagio de Domenico, lo Scalea si è tuffato sul mercato e sarebbe a buon punto per un ritorno del roccioso difensore Davide Cassaro. Suggestione infine per i fratelli Caruso. In Eccellenza, invece, l’Isola Capo Rizzuto deve trattenere i suoi gioielli, in primis il portiere Antonio Mwercuri dopo la spendida stagione e il sincero rapporto con mister Gregorace, vero artefice del rilancio del portiere. Chiamate informative da parte di Praiatortora e Soriano, ma occhio alla Rossanese.