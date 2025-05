Siamo ancora gli albori di giugno, eppure i capovolgimenti di fronte sul mercato sono già frequenti e altisonanti. Tante le trattative che si rincorrono e le aste (in questo caso non al rialzo) per blindare il calciatore. Come detto nei giorni scorsi, lo Sporting Polistena neopromossa nel campionato di Promozione è tra le più attive in questa alba di mercato, e dopo essersi quasi assicurata il difensore Alessandro Dascoli, aveva messo nel mirino Rocco Spanò della Deliese.

Spanò, controsorpasso Deliese

Nei giorni scorsi i contatti c'erano stati, e con il club polistenese che sembrava essere più di un'ipotesi. Tutto però si è ribaltato nel pomeriggio di venerdì, con la Deliese che è ritornata in pole per trattenere il forte terzino reduce, peraltro, da un'ottima stagione e tra i pilastri del club amaranto. L'accordo, in attesa di ufficialità ma praticamente fatto, è stato siglato proprio nel pomeriggio e con lo stesso giovane, classe 2003, che ha rinnovato con la formazione di mister Andrea Parentela. Vale come un vero e proprio acquisto dunque per il direttore sportivo De Giorgio, che trattiene sicuramente un elemento importante per la rosa e per i meccanismi tattici, vista anche la sua qualità. D'altro l'intento della Deliese è quello di mantenere un'ossatura forte e competitiva e provare a lottare per i vertici. Spanò è il primo tassello.