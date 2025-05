Il sanitario era stato convocato dopo i fatti del 23 maggio scorso. Chiusa intanto l’indagine interna. Il commissario Battistini pronto a presentare un esposto in Procura per interruzione di pubblico servizio

Non si è presentato all’Azienda sanitaria provinciale il medico assente nella postazione di Guardia medica a Falerna il giorno della morte di Franco Porco, l’uomo deceduto in piazza dopo aver accusato un malore.

Il sanitario era stato convocato per questa mattina dal commissario dell’Asp di Catanzaro Antonio Battistini, ma ha inviato una email per comunicare di essere malato e quindi impossibilitato a presenziare all’appuntamento.

La tragedia nel tardo pomeriggio del 23 maggio scorso, quando l’uomo si era recato alla Guardia medica per alcuni dolori, ma non aveva trovato nessuno. Poco dopo il malore fatale nella piazza del paese. Il giorno dopo l’accaduto, secondo quanto riferito da Battistini, il medico avrebbe mandato un certificato di malattia.

L’Asp ha intanto concluso l’indagine interna avviata in seguito all’accaduto e martedì prossimo depositerà in Procura e alla polizia giudiziaria una denuncia esposto nei confronti del medico per interruzione di pubblico servizio. Intanto, più tardi il commissario sarà a Falerna per incontrare il sindaco Francesco Stella.

Contestualmente al procedimento penale che sarà avviato dopo il deposito della denuncia, l’Azienda sanitaria avvierà un procedimento disciplinare.