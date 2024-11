La Palmese giocherà la stagione 2022/2023 in Promozione. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società del presidente Francesco Sergi che, ha comunicato la fusione del titolo sportivo del sodalizio neroverde con quello della Vallata del Torbido. «Grazie a questa operazione - si legge nella nota di Sergi -, la Palmese nella prossima stagione potrà disputare il campionato Calabrese di "Promozione Girone B". Inoltre, sotto l'ambito tecnico, le intenzioni di questa società sono quelle di allestire un organico competitivo per ambire ad una posizione di vertice».

Il club neroverde, con oltre cento anni di storia alle spalle, dopo aver perso nella stagione appena trascorsa la finale play off di girone contro l'Ardore, e la Coppa Calabria contro il Real Montalto, rilancia le proprie ambizioni ripartendo dal secondo livello del calcio regionale. Si tratta sicuramente non di un punto d'arrivo ma di una nuova ripartenza, per una società e una tifoseria che merita palcoscenici superiori.