Tanto cambierà nella Pro Pellaro con l'arrivo del direttore sportivo Enzo Verduci e del nuovo tecnico Giuseppe Aquilino e in vista del prossimo campionato di Promozione B. Una volta colmate le figure sopra menzionate, si lavora adesso in vista della costruzione della rosa 2025/26 cercando di ripercorrere quanto di buono fatto nella passata stagione seppur con qualche rammarico, avendo perso il posto play off proprio all'ultima giornata di campionato.

Colpo di esperienza

Inizia dunque la campagna acquisti del club bianconero e il primo colpo è di quelli di alto spessore: sarà Pietro Marino a indossare i guantoni e difendere la porta bianconera. Classe 1986, non ha certamente bisogno di presentazioni avendo difeso i pali della Reggina in Serie B per ben 32 volte ed esordendo anche in Serie A in un Reggina-Siena (1-1) della stagione 2008/2009. Nella sua carriera, Marino ha vinto la Premier League maltese e la Coppa di Malta con il Valletta FC collezionando anche qualche presenza in Europa League. Negli ultimi anni, Marino ha disputato il campionato di Eccellenza calabrese come nella stagione scorsa durante la quale ha indossato la maglia della Palmese. Per il colosso da oltre due metri parentesi anche con le maglie di Bocale, Barletta, Cosenza e Monopoli. Il primo tassello di una lunga serie per la Pro Pellaro.