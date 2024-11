VIDEO | Tra campionato e coppa solo vittorie per i biancazzurri che intanto ritrovano Colosimo in veste di goleador

In attesa di ritrovare a pieno servizio il bomber Antonio Russo, la Promosport riabbraccia Alessio Colosimo in versione goleador. È stato lui a castigare il Cutro, firmando la quinta vittoria stagionale dei biancazzurri, la terza in campionato.

La squadra del presidente Angelo Folino ha iniziato nel miglior modo possibile la stagione, approdando agli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo aver eliminato il Sambiase, avversario di categoria superiore.

L’undici di S.Eufemia/Lamezia non nasconde le proprie ambizioni in un torneo abbastanza complicato, con formazioni agguerrite e competitive. «Noi non ci siamo mai nascosti – dichiara il tecnico Claudio Morelli – e proseguiamo nel nostro cammino, ma il campionato è composto da avversari di uguale peso e valore, che hanno il nostro stesso obiettivo. Abbiamo iniziato bene la stagione, però siamo ancora all’inizio e quindi dobbiamo soltanto continuare a lavorare».

Contro il Cutro è arrivata così la prima rete stagionale di Colosimo, uno dei bomber a disposizione del tecnico, che spera di riavere al più presto Antonio Russo in piena efficienza. Entrambi, nello scorso torneo di Eccellenza, hanno realizzato 35 reti in due.

«Antonio ha fatto qualche minuto contro il Cutro e sta gradualmente ritornando in forma. Lo aspettiamo, ma in organico abbiamo diversi calciatori che possono colpire in qualsiasi momento. La squadra cresce e deve trovare solo il modo di essere più incisiva, ma per adesso va bene così, anche se – conclude Claudio Morelli – bisogna sempre stare sul pezzo e non abbassare la guardia, poiché le insidie sono sempre dietro l’angolo».