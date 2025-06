Parola d'ordine: ripartire. Per il Guardavalle è questa la strada da intraprendere dopo la retrocessione dal campionato di Promozione B. Il club giallorosso, però, non si è cullato nel proprio rammarico ma ha avuto la forza di voltare subito pagina e di ricostruire, mettendosi al lavoro già per la prossima stagione di Prima Categoria.

Guardavalle, ecco la nuova guida tecnica

Il primo tassello da colmare, dunque, era quello del tecnico dopo il divorzio sportivo con Gianpiero Squillace. A tal proposito, la dirigenza non si è fatta trovare impreparata, anche per non perdere tempo nella programmazione del mercato estivo, individuando in tempi celeri il successore in panchina riconosciuto in Francesco Simonetta. Un profilo sicuramente di alta competenza come testimonia il suo curriculum fino ad ora e che lo rende una delle figure sicuramente preparate nel panorama del calcio regionale e e non solo.

Una lunghissima ed entusiasmante carriera la sua: nella stagione 2009/10 alla guida del Gioiosa Ionica; nella stagione 2018/19 sulla panchina del Roccella mentre, dal 2019 al 2023, importante esperienza alla guida delle giovanili della Spal. La scorsa stagione, infine, è stato alla guida del Bivongi Pazzano con cui ha raggiunto i playoff per la Promozione dopo un campionato esaltante. Si tratta, oltretutto, di un ritorno ai colori giallorossi, già precedentemente onorati nelle stagioni 1993/94 e 1998/99. Una personalità importante, sulla quale basare la programmazione della prossima stagione e con la quale si è instaurato fin da subito un clima di assoluta fiducia, collaborazione ed entusiasmo.