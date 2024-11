Le prime parole del neo dg: «Sono felice e carico per la nuova avventura in una piazza importante del panorama calcistico calabrese»

La Rossanese ha annunciato il nome del nuovo direttore generale, si tratta di Angelo Siciliano. Figura storica del calcio regionale, Siciliano in passato ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo tra Serie D ed Eccellenza, tra le altre con la stessa Rossanese, il Corigliano e l’Acri. Nel 2015 anche un ruolo di osservatore in Lega Pro con il San Marino.

Adesso arriva la nomina di direttore generale con la società bizantina, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Promozione: «Sono felice e carico per la nuova avventura in una piazza importante del panorama calcistico calabrese - afferma Siciliano -, al blasone di Rossano non si può declinare l'offerta e ringrazio la società per avermi dato l'opportunità di lavorare a questo nuovo progetto. La mia esperienza mi porta a pensare che con un po' di pazienza e di lavoro mirato si può fare bene in questa città portando questi storici colori dove meritano di stare».

Domenica il torneo della squadra allenata da Aloisi inizierà da Roseto Capo Spulico, contro la Juvenilia. Una rosa abbastanza competitiva ma ancora da completare con qualche pedina. «Siamo già a lavoro da diversi giorni per completare al meglio una rosa che possa dare tanto in campo - dice il nuovo dg dei bizantini -, composta da atleti capaci di sudare ogni domenica senza risparmio, per onorare il nome che portano, poi l'esperienza mi insegna che in queste categorie ci sono due momenti in stagione, l'inizio fino a dicembre e poi il seguito fino alla fine dove tante società cambiano i programmi prefissati alla partenza, e noi dobbiamo farci trovare pronti per correggere il tiro e cercare di stare nei piani alti della classifica».