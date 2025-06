Il messaggio della società potrebbe anticipare novità importanti. L’acquisizione di un titolo sportivo potrebbe riportare i rossoneri nel secondo livello del calcio regionale dopo due anni in Prima Categoria

Come anticipato nei giorni scorsi, potrebbe esserci il campionato di Promozione nel futuro dell’Acri. A riaccendere le speranze dei tifosi rossoneri è un annuncio social pubblicato poco fa dalla società, che ha convocato per lunedì 23 giugno, alle ore 19, una riunione societaria allo stadio “Pasquale Castrovillari”. «Saranno comunicate importanti novità. È fondamentale la presenza di tutti», si legge nella nota diffusa dal club acrese.

Un messaggio che lascia spazio a più di un’interpretazione, ma che per molti rappresenta un indizio chiaro: l’Acri potrebbe essere pronto a tornare nel secondo livello del calcio regionale attraverso l’acquisizione di un titolo sportivo. Dopo due anni in Prima Categoria, con un terzo posto conquistato nell’ultima stagione, la società sembra intenzionata a rilanciare il progetto tecnico e sportivo. Lunedì potrebbe dunque arrivare l’ufficialità che segnerebbe l’inizio di una nuova fase per una piazza storica del calcio calabrese.