L'estate del calcio dilettantistico inizia ad accendersi e insieme alle prime indiscrezioni di calciomercato trapelano anche novità per quanto riguarda eventuali spostamenti dei titoli sportivi o possibili fusioni.

Tra le novità in arrivo ci sarebbe il ritorno in Eccellenza dell'Acri. La società rossonera retrocessa in Promozione nella stagione 2018/2019, dopo il play out perso in casa del Soriano è vicina a ritornare a far parte del massimo campionato regionale. Il sodalizio cosentino avrebbe già presentato al Comitato Regionale della lega calcio tutto il necessario per una fusione con il Belvedere.