L'Africo del presidente Pietro Versace acquisisce il titolo della Saint Michel e approda in Promozione. Festa grande dunque in casa amaranto: dopo aver vinto i playoff di Prima Categoria, la società ha colto al volo l'opportunità offertagli dalla squadra pianigiana. Nel corso dell'assemblea congiunta è stato evidenziato il progetto di fusione, sociale e sportivo tra le due società al fine di valorizzare i giovani del territorio di Africo e dei comuni limitrofi. La fusione per incorporazione consente all'Africo di portarsi dietro tutto il cosiddetto corredo giuridico/sportivo, vale a dire la denominazione e i colori sociali, acquisendo dall'altra parte il titolo sportivo più alto.

Le parole del presidente e del sindaco

Soddisfatto il presidente dell'Africo, Versace: «Torniamo a giocare in Promozione, in casa del nostro moderno Stadium che il sindaco Modaffari ha riaperto dopo nove anni di assoluto degrado. Adesso costituiremo la nuova società, allargata e aperta a tutti». E ci sono subito conferme: «A livello tecnico/organizzativo annunciamo la riconferma del mister Francesco Criaco, del team manager Salvatore Favasuli e del neo responsabile dell'area tecnica Leo Criaco».

Soddisfatto anche il primo cittadino Domenico Modaffari: «Apprendo con grande gioia il ritorno dell'Africo in Promozione e sono certo che farà un grande campionato, di vertice. Sono contento, inoltre, di aver restituito ai miei cittadini una struttura sportivo degna».