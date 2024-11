Tre anni vissuti alla grande. Tre stagioni da protagonista, con una promozione già conquistata e un’altra ormai a un passo. A suon di gol e vittorie, record e belle prestazioni, l’Ardore ha riportato entusiasmo fra la propria gente e la propria tifoseria e soprattutto il club si è ritagliato il proprio spazio fra i Dilettanti in Calabria. Tante classifiche vedono la squadra amaranto in prima posizione e l’anno solare 2023 ha registrato diversi record per la formazione allenata da Criaco e Francesco Maviglia, il capitano e leader della compagine ardorese, fra l’altro stasera tra gli ospiti di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese in onda ogni venerdì alle 23.00 (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky) e in replica sabato alle 12.30.

Nelle ultime tre stagioni l’Ardore ha conseguito la promozione dalla Prima categoria, mediante la vittoria di play off e spareggio dopo aver concluso il campionato al 3° posto. Poi si è fermato nella finale play off, dopo aver terminato la stagione regolare in 2ª posizione. Adesso è invece primo in classifica e deve difendere un vantaggio di 5 punti nelle ultime quattro partite. Tre stagioni alla grande allora per la società presieduta da Eugenio Minniti, alla guida di un club formato da dirigenti passionali e competenti, sul punto di riportare Ardore in Eccellenza a trent’anni di distanza dall’ultima volta.

Ed eccoci ai numeri, allora, degli ultimi tre anni, riassunti anche nella tabella. Fra i tanti record, riportiamo le 58 vittorie in 86 gare di campionato, per una media di 2,20 punti a partita. Ben 191 le reti messe a segno (2,22 gol a partita). Una squadra, quella di Criaco e Maviglia, capace di segnare tanto, ma anche di mostrarsi ermetica: non a caso in 44 gare su 86 non ha subito reti e nella stagione 2021/22 è stata in grado di mantenere inviolata la propria porta per ben 985 minuti. Un terzo posto, una seconda posizione e adesso una prima piazza da difendere, per centrare il secondo salto di categoria in tre anni. Numeri straordinari per l’Ardore, protagonista assoluto del calcio dilettantistico calabrese.