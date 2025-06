In un certo senso finisce un ciclo per l'Atletico Maida, con il club giallorosso che cambierà radicalmente pelle non solo a livello di organico ma soprattutto a livello dirigenziale. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta la riunione ufficiale per la definizione e l’approvazione del nuovo organigramma societario in vista della stagione sportiva 2025/2026.

Il nuovo organigramma

Tante le conferme ma anche tante le novità. Confermata all’unanimità innanzitutto la presidenza di Angelo Sgrò, affiancato dai vicepresidenti Massimiliano Arcuri e Riccardo Tropea, entrambi imprenditori da tempo vicini ai colori giallorossi.

Il ruolo di segretario è stato affidato al giovane lametino Gianmarco Costanzo, figura da sempre vicina al progetto Atletico Maida. Confermata la figura di Domenico Paone come tesoriere e cassiera della società. La novità più rilevante, però, è quella relativa a Vincenzo Zaccone, socio fondatore del club, che assume ufficialmente l’incarico di direttore generale lasciando così, dopo 13 stagioni consecutive, il ruolo di direttore sportivo, figura che verrà comunicata nei prossimi giorni.

La guida del settore giovanile è stata affidata al rientrante Antonio Soneto, supportato da Giuseppe Provenzano e Domenico Catozza che ricorreranno anche le cariche di responsabili dell’Under 19. Confermati alla gestione di abbonamenti e biglietteria i dirigenti Antonio Ciliberto e Ivan Ciliberto, mentre l’imprenditore Francesco Pileggi rinnova il suo doppio ruolo di sponsor e dirigente. Saluta infine il direttore tecnico Francesco Pascale, ora nuovo direttore sportivo dell'Asd Pizzo.

Entrata ufficiale anche per l’imprenditore Ivan Sorrenti, ex dirigente di calcio a 5, da sempre vicino all’Atletico Maida, che si unisce all’organigramma portando nuove energie e competenze.

Le parole di Sgrò e Zaccone

Le dichiarazioni del presidente Angelo Sgrò: «Siamo pronti a vivere una stagione da protagonisti. Siamo una società ambiziosa e, dopo un’annata in chiaroscuro, puntiamo a migliorare il nostro piazzamento e raggiungere traguardi importanti».

Queste invece quelle di Zaccone nelle vesti della sua nuova carica: «Dopo 13 anni sempre sul pezzo, sono costretto, per cause di forza maggiore, a compiere un passo laterale rispetto al ruolo fin qui ricoperto. Il nuovo direttore sportivo sarà scelto collegialmente dalla dirigenza e sarà un profilo di assoluto valore. Ringrazio il presidente e l’assemblea per la fiducia: in questa stagione sento il bisogno di ricaricare le energie, pur restando nell’organigramma come direttore generale, ruolo che ho già svolto in passato».