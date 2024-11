Nel massimo campionato regionale di calcio il pallone ritorna a rotolare dopo 5 mesi. Al via 8 squadre che si contenderanno la promozione in Serie D

Dopo cinque lunghi mesi di stop, oggi pomeriggio ripartirà il campionato di Eccellenza: anzi il mini campionato di Eccellenza. Ai nastri di partenza del massimo campionato di calcio regionale ci saranno infatti solo 8 squadre, le società che hanno dato la loro disponibilità di ritornare in campo dopo lo stop dello scorso ottobre a causa della pandemia.

Una scelta, quella di ricominciare, non condivisa da tutto l’ambiente: in tanti, infatti, si sono posti l’interrogativo sulla necessità di scendere in campo durante un periodo che dal punto di vista sanitario appare abbastanza difficile, con la curva dei contagi da covid19 che non accenna a diminuire e con la Calabria che ad oggi è ancora zona rossa. Sta di fatto che “the show must gol on”, anzi in questo caso “the show must begin” e dunque si ritorna a far rotolare il pallone dei campionati di Eccellenza, che nel frattempo nelle scorse settimane sono stati riconosciuti di interesse nazionale.

Il format vedrà la disputa di sette giornate, che prenderanno il via oggi per concludersi con gare di sola andata il prossimo 23 maggio, per poi dare il via ai play off dal 30 maggio alla finale prevista il 13 giugno. La squadra che trionferà avrà accesso al campionato di Serie D.

Noi seguiremo l’evolversi del torneo, dando spazio alle squadre ed ai protagonisti, nella speranza (considerando il momento) di potervi raccontare solo di calcio. Quello giocato.

Prima giornata

10 Aprile

Palmese-Locri (10 aprile ore 15.30)

11 Aprile

Sambiase-Scalea (ore 15.30)

Sersale-Vigor Lamezia (ore 15.30)

Soriano-Reggiomediterranea (ore 16.00)