Partito ufficialmente per lo Scalea il nuovo corso De Domenico. Con l'annuncio del nuovo tecnico, infatti, il club bianco/stellato sta ora costruendo la rosa 2025/26 che affronterà il prossimo campionato di Promozione A dopo le difficoltà dell'ultima annata. L'obiettivo è sicuramente quello di un pronto riscatto e cercare di ritrovare al più preso il massimo campionato regionale. A tal proposito il club tirrenico riparte dalle certezze e una di queste è Sebastian Uzzante.

Il rinnovo di Uzzante

Trovato l'accordo per il rinnovo del granitico difensore centrale argentino, grazie anche all'impegno del direttore sportivo Passalacqua. Un giocatore, Uzzante, che nella passata stagione ha dimostrato di essere un vero valore aggiunto, con prestazioni da categoria superiore. Grinta, cuore, carisma e tanta personalità: Uzzante è stato un muro invalicabile, un leader silenzioso e che ha dato tanta sostanza in campo. Il suo spirito guerriero e la sua fame di vittoria saranno ancora al centro della difesa bianco/stellata, voluto anche dallo stesso De Domenico e parte integrante di un progetto che punta in alto. Nonostante le numerose chiamate ricevute da altre squadre, l'argentino ha scelto la continuità e di restare in un club blasonato e ricco di storia come lo è Scalea. Un gesto inoltre che conferma il legame e la fiducia reciproca.