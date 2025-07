Cresciuto nel vivaio della Reggina e con un lungo percorso in Serie D, il classe ’97 è il nuovo volto di spicco per la squadra rossoverde dopo l’addio di Panuccio

Dopo la separazione da Francesco Panuccio, lo Sporting Polistena ha definitivamente chiuso la trattativa per assicurarsi tra i pali Salvatore Palumbo. Nato nel 1997, Palumbo ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Reggina, esordendo poi tra i “grandi” con la maglia della Vibonese in Serie D.

Nel corso della sua carriera ha vestito anche le casacche di Campobasso, Pianese, Vigor Lamezia, Filogaso, Cittanova Gioiese, Saint Michel e, più recentemente, Soriano, dove ha garantito continuità e prestazioni di livello nel campionato di Eccellenza.

Estremo difensore dotato di personalità e grande reattività, Palumbo rappresenta un innesto di qualità e solidità per la retroguardia del Polistena. La società ha scelto con decisione un portiere che potesse garantire esperienza e leadership, elementi chiave per affrontare una stagione che si annuncia competitiva.

Il direttore sportivo Vincenzo Ciccia commenta così l’operazione: «Salvatore è un colpo importante per il nostro progetto. La sua mentalità professionale e l’esperienza maturata in categorie impegnative lo rendono un punto di riferimento sia dentro che fuori dal campo. Siamo felici di averlo con noi per affrontare questa nuova sfida».