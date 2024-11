Il campionato di Eccellenza dovrebbe riprendere dopo il lungo stop a causa dell’emergenza sanitaria. Ancora non c’è una data ufficiale per la ripresa ma nelle ultime ore il mercato dei calciatori e degli allenatori si è già rimesso in moto. La prima clamorosa notizie per quanto riguarda le panchine, arriva da Lamezia Terme, dove si separano le strade tra i biancoverdi e mister Morgia. A comunicarlo lo stesso club lametino attraverso la seguente nota stampa.

«La Vigor Lamezia comunica ufficialmente la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico Massimo Morgia, l’allenatore in seconda Marcello Esposito ed il Dirigente Andrea Giannarelli, avvenuta in un clima di grande serenità tra le parti».

Le dichiarazioni di Morgia

«Dopo un’attenta riflessione ed un confronto diretto con la società - ha dichiarato il tecnico - abbiamo deciso di separare le nostre strade. In questo periodo di grandi difficoltà per l’intero Paese che continua ad affrontare l’emergenza pandemica, che ha coinvolto purtroppo anche il mondo del calcio, la mia scelta è stata guidata dal buon senso ed è stata pienamente compresa e condivisa dalla società. Ringrazio la società, lo staff, i giocatori e tutte quelle persone che collaborano con la Vigor Lamezia per la disponibilità nei miei confronti. Auguro a loro ed a tutti i tifosi biancoverdi le migliori fortune».