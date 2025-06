Adesso è anche ufficiale: Lorenzo Stranges è il nuovo tecnico della Morrone. Sarà lui a guidare la compagine granata nel prossimo campionato di Promozione A, cercando di risollevare le ambizioni del club e ritornare così il prima possibile nel massimo campionato regionale. La trattativa con l'allenatore ex Atletico Maida era avanzata da tempo, fino a maturare proprio nelle ultime ore con l'annuncio da parte della società sulle sue pagine social.

Stranges-Morrone, atto secondo

Un profilo sicuramente di spessore e che non ha bisogno di presentazioni quello di Stranges, anche perché è il suo curriculum a parlare per lui. In ogni caso si tratta di un ritorno, dal momento che lo stesso Stranges è già stato alla guida della Morrone nello straordinario biennio tra il 2018 e il 2020, culminato con la vittoria del campionato di Promozione nel 2019 e la finale di Coppa Italia raggiunta qualche mese dopo, durante quel campionato d'Eccellenza poi interrotto dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Sessant'anni anni da compiere, il tecnico ha dimostrato nel corso della sua lunga carriera grande abilità nella crescita dei giovani e nella valorizzazione dei gruppi che ha guidato.

La carriera di Lorenzo Stranges

Lorenzo Stranges inizia il suo percorso da allenatore con il Colosimi, nel campionato di Prima Categoria, centrando subito il salto in Promozione. In seguito la vittoria del campionato a Bianchi e successivamente la cavalcata con il Grimaldi portandolo, in soli quattro anni, dalla Seconda Categoria alla Promozione. In seguito due anni a Parenti in Prima Categoria (due volte secondo perdendo lo spareggio per la Promozione) e due stagioni a San Fili in Promozione centrando la salvezza tranquilla il primo anno e arrivando quinto in classifica il secondo anno.

Nella stagione successiva va ad Aprigliano, sempre in Promozione, dove centra un'altra salvezza tranquilla. Come detto, per lui è un ritorno alla Morrone dopo il capolavoro nella vittoria del campionato di Promozione (rimontando 10 punti al Sambiase nelle ultime sei giornate) e conquistando anche il premio valorizzazione giovani. Nella stagione successiva in Eccellenza si prende un meritato quinto posto, arrivando anche in finale di Coppa Italia perdendola però contro il San Luca prima che il Covid bloccasse tutto.Nell’ultimo biennio ha guidato l’Atletico Maida nel campionato di Promozione B, peraltro registrando il miglior piazzamento in campionato nella storia del club giallorosso.

Bisignano, idea Infusino

Rimanendo indirettamente in tema Morrone, c'è invece un ex tecnico del club granata in procinto di legarsi con un nuovo club. Paolo Infusino, infatti, sarebbe vicino alla panchina del Bisignano, squadra neopromossa al prossimo campionato di Promozione A. Per la panchina bisignanese, inoltre, sarebbe corsa a due con lo stesso Infusino tallonato da Andrea Pignataro, ex tecnico della Soccer Montalto.