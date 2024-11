Nel girone I del campionato di Serie D, si è giocata, nel turno infrasettimanale, la diciannovesima giornata. Al comando della classifica resta l’Acr Messina, che pur soffrendo, riesce a battere di misura in trasferta il Biancavilla: per i giallorossi i gol portano la firma di Adessi e Cretella. Al secondo posto, ma con due gare in meno, c’è l’FC Messina che batte 4-2 il Dattilo. Nella squadra guidata in panchina da Costantino, protagonista assoluto del match è Ciccio Lodi: l’ex Catania è autore di una tripletta.

Cade il San Luca

Trasferta in casa della Gelbison amara per il San Luca, la squadra guidata da Ciccio Cozza, perde 2-1 e si allontana dalle prime posizioni. Per i padroni di casa a segno il cosentino Mattia Gagliardi e Sparacello che sigla al 77’ il definitivo 2-1 dopo il momentaneo pareggio sanluchese a firma di Bruzzaniti.

Pari nel derby

Finisce con il risultato di 2-2 l’ennesimo derby calabrese del girone I. A Cittanova, il Rende di Tommaso Napoli mostra ancora una volta di essere in forma e di poter lottare fino al termine della stagione per conquistare la salvezza. Il Cittanova inizia bene e si porta in vantaggio alla mezzora con Dorato, il pareggio rendese arriva al 5’ della ripresa con il gol di Ferraro. La squadra di Nocera non ci sta e si riporta in vantaggio con Crucitti al 14’, il derby è però vivace e Palermo al 39’ trova la zampata vincente per il definitivo 2-2.

KO Castrovillari

Quinta sconfitta nelle ultime sette partite per il Castrovillari. I lupi del Pollino perdono in casa contro il Paternò che ottiene i 3 punti grazie ad un calcio di rigore trasformato da De Marco al 60’. Il Castrovillari, autore di una buona prova nel primo tempo, ha l’occasione di pareggiare in pieno recupero, ma Corado si fa parare un calcio di rigore da Cavalli. Per il Castrovillari una sconfitta pesante che potrebbe costare la panchina a mister Ivan Franceschini

Perde il Roccella

Ancora una sconfitta per il Roccella: l’ottava stagionale. Al “Ninetto Muscolo” la squadra di mister Galati dà segnali incoraggianti ma perde contro il Licata per 2-1. Il Roccella resta ultimo in classifica ma ha ancora da recuperare ben 6 gare.

Risultati 19 esima giornata

Gelbison Cilento-San Luca 2-1

Marina di Ragusa-S. Agata 2-2

Acireale-Troina 3-0

Biancavilla-ACR Messina 1-2

Castrovillari-Paternò 0-1

Cittanovese-Rende 2-2

FC Messina-Dattilo 4-2

Roccella-Licata 1-2

Rotonda-Santa Maria Cilento 0-0

Classifica

ACR Messina 37

FC Messina 34**

Gelbison 33*

Acireale 32*

Licata 31*

Pol Santa Maria 25

San Luca 24***

Dattilo 23***

Rotonda 22****

Biancavilla 21***

Paternò 21**

Troina 19*

Città di Sant'Agata 18

Cittanova 18*****

Castrovillari 17***

Rende 17

Marina di Ragusa 16*

Roccella 13******