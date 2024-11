Con gli anticipi odierni inizia l’ultima parte della stagione regolare per quanto riguarda i campionati di Eccellenza, Promozione A e Promozione B. Venti giornate sono già alle spalle e tanto è successo, fra conferme, sorprese, gioie e delusioni. Avendo oltrepassato i due terzi della stagione, andiamo a vedere la classifica generale per quanto riguarda la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese.

Eccellenza: cambia il leader

Per quanto riguarda il massimo campionato dilettantistico calabrese, proprio in occasione della recente giornata di campionato vi è stato un cambio al vertice. Adesso il leader è il difensore del Brancaleone, Carmelo Nucera, con 54 punti, davanti al centrocampista Marco Condemi del Cittanova con 51 e al centrale difensivo Scoppetta del Bocale con 41. A seguire il mediano Bert della Dgs Praia Tortora con 38 e Crucitti del Sambiase con 36. Questi, insomma, i primi cinque della graduatoria generale.

Scorrendo la graduatoria, per quanto riguarda l’Eccellenza, ecco il difensore Giorgetti del Soriano con 35 punti e Valentino Frasson, anche lui difensore, del Sambiase con 32. Rimane ancora in classifica il bomber Beceiro del ReggioRavagnese con 31 punti, anche se da un paio di mesi ormai ha lasciato la squadra reggina e il campionato. Stesso punteggio per il tandem della Vigor Lamezia formato da Bernardi e da Catania, spesso e volentieri fra i migliori di giornata.

Promozione A: comanda un difensore

Anche nel girone A di Promozione il ventesimo turno di campionato ha registrato un cambio al vertice. Con una sola lunghezza di vantaggio ecco Antonio Carrozza leader della Top Ten di Zona D: per lui 54 punti, davanti a Valentino Azzinnaro della DB Rossoblu Luzzi che insegue a 53. Vicinissimo ai primi due c’è Matteo Nesticò del Sersale, il quale con 47 punti completa il podio della classifica generale. Una lotta incerta nel girone A di Promozione che, come si potrà vedere dal grafico, riguarda anche altri giocatori.

Scorrendo la graduatoria dei migliori del campionato, c’è spazio, in quarta posizione, per Cortaberria, portiere dell’Amantea, con 42 punti: una piacevole sorpresa per quanto riguarda il campionato. Bene il solito Renato Prete della Soccer Montalto (campione in carica) che di punti ne ha 35. Subito dietro il centravanti dell’Altomonte, Simone Caruso con 33 punti. C’è quindi un altro portiere in bella evidenza: Juan Bojero del Campora con 32 punti. Completano la Top Ten il difensore Ferreira della Rossanese con 31, Le Piane dell’Altomonte con 30 e Acebal del Mangone con 29.

Promozione B: Iozzi tenta la fuga

Eccoci quindi al girone B di Promozione. Ha preso un bel margine di vantaggio Salvatore Iozzi dell’Atletico Maida: a due terzi del torneo si ritrova con 65 punti. Diverse le menzioni settimanali per l’estremo difensore della formazione giallorossa, in grado di mantenere inviolata la propria porta in undici circostanze. Nella Top Ten di Zona D Iozzi precede l’espetto difensore del San Nicola da Crissa, Antonio Romeo, salito fino a 55 punti. Il podio è completato dal centrocampista goleador del Capo Vaticano, Alessandro Filardo, con 47 punti. Subito dietro c’è Jaiteh, centravanti della Saint Michel a 46, per una classifica cortissima nelle posizioni che contano.

A quota 45 punti, al 5° posto, c’è infatti un altro goleador, che risponde al nome di Barolo del Melicucco, il quale a sua volta ha un margine risicato di vantaggio su Antonio La Torre, dinamico calciatore del Capo Vaticano, anche quest’anno protagonista di una stagione sopra le righe. Classe 2003, La Torre, centrocampista, è attualmente in sesta posizione con 44 punti: la sua ascesa continua. Bene l’esperto portiere Cotroneo del Bianco con 43 punti e non poteva mancare il bomber Surace del Capo Vaticano con 42 punti. Infine termina la Top Ten del girone B di Promozione il tandem formato dal difensore Roberto Antonelli della Deliese (dodici assist e tanta sostanza, tornato nella graduatoria dei migliori a conferma di un’altra stagione sopra le righe) e dal centravanti Giovanni D’Agostino del Gallico Catona (fra l’altro campione in carica) con 37 punti. E adesso via all’ultima parte della stagione: tutto può ancora succedere. La corsa per la vittoria finale è più viva e incerta che mai.