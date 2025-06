A giugno inoltrato e con un mercato in continua evoluzione, non è però ancora chiara la definitiva geografia dei principali campionati dilettantistici (Eccellenza e Promozione) anche in virtù di iscrizioni in bilico e rilevazione di titoli che danno spazio a nuove protagoniste per la prossima annata.

I candidati alla panchina

Tra le nuove protagoniste, appunto, sembra ormai esserci il Corigliano che giocherà il prossimo campionato di Promozione A grazie alla fusione con il Marca, squadra neopromossa dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria. A capo del sodalizio ci sarà Fabio Olivieri che, insieme al resto della dirigenza, è già al lavoro per cercare di costruire una rosa il più possibile competitiva ridando lustro al territorio. Prima di costruire l'organico, però, la priorità è quella di trovare l'allenatore che guiderà la squadra e, al momento, il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Alfonso Caruso, con quest'ultimo che aveva iniziato l'anno sulla panchina del Castrovillari in Eccellenza, per poi prendere le redini del Malvito in promozione a e portandolo alla salvezza. Sicuramente Caruso è tra i nomi papabili ma occhio a Pacino, profilo da non escludere e che potrebbe essere in lizza fino all'ultimo. Con l'inizio di settimana prossima, molto probabilmente, si scioglierà ogni riserva a riguardo.