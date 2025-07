Prende sempre più quota il mercato estivo nei dilettanti con trattative che entrano nel vivo nei principali campionati regionali. Tra ripartenze e rafforzamenti, tante sono le squadre che si stanno muovendo per consolidare i propri organici e, nelle ultime ore, le più attive sembrano essere Scalea e Brancaleone, lontane logisticamente ma che operano parallelamente per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Scalea, primo colpo

C'è innanzitutto il primo colpo estivo dello Scalea che, dopo l'annuncio in panchina di mister Biagio De Domenico, può scandagliare il mercato. Il direttore sportivo Antonio Passalacqua, infatti, si assicura le prestazioni di Edoardo Politano. Si tratta di un attaccante classe 2003 che arriva per rafforzare il reparto offensivo biancostellato. Nelle precedenti stagioni ha vestito la maglia dell'Amantea, mentre prima ancora ha militato per tre stagioni nella Paolana, realizzando 12 gol e mettendosi in luce per la sua tecnica e il suo fiuto del gol. Giocatore duttile e capace di svariare su tutto il fronte offensivo, Politano si distingue per rapidità, determinazione e voglia di mettersi in mostra.

Brancaleone, due conferme

Si muove come detto anche il Brancaleone che annuncia due conferme importanti, sempre per quel che riguarda il reparto offensivo: ufficiali i rinnovi di Matteo Carbone e Vincenzo Crea che si aggiungono a quello di Lorenzo Godano. Quanto a Carbone, una conferma fortemente voluta dalla società e dal calciatore, a rafforzare un legame

ormai consolidato. Il centravanti ha sposato in pieno non solo il progetto sportivo ma l’attitudine del Brancaleone, e questo non poteva passare inosservato alla società.

Vincenzo Crea è invece un giovane attaccante esterno (classe 2007) che ha dato prova di un grande potenziale nella scorsa stagione, dove giovanissimo e all'esordio ha trovato anche la gioia del gol. Su giovani come Crea il club rossoblù punta molto per costruire un futuro solido e di prospettiva.