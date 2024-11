Il Roccella riesce ad ottenere la prima vittoria stagionale nel recupero della quinta giornata del campionato di Serie D, girone I. Con il torneo di Serie D fermo in campo si scende solo per disputare i recuperi. Al “Muscolo” i reggini hanno affrontato i siciliani del Troina, squadra che in classifica è a quota 4 punti. Per il Roccella, invece, una classifica che prima del match vedeva la squadra di Galati a zero punti.

La cronaca

La partita viaggia sul filo dell’equilibrio ed a regalare il gol dei 3 punti al Roccella ci pensa Imbriola che trova la rete dagli sviluppi di un calcio d’angolo a 4 minuti dal triplice fischio. Per la squadra di Galati è la prima vittoria stagionale ed in classifica il Roccella lascia l’ultimo posto agganciando il Marina di Ragusa e lasciando all’ultimo posto il Rende.

Nell’altro recupero 1 a 1 tra Gelbison e Sant’Agata

Roccella - Troina: il tabellino

ROCCELLA:Commisso, Plati, Malerba, Liviera, Coluccio, Imbriola, Amato, Pagano, Cito, Sidibe (5' Rocca), Carrozza; A disp: Scuffia, Pietanesi, Infusino, Lupo, De Leonardis, Sowe, Riitano, Guerrisi;All. Galati.

TROINA (4-2-3-1): Aiolfi; Nania 00, Longo 99, Mbaye (5' Neri), Puleo 02; Palermo 00, Kamara, Cenci; Aperi, Anastasio 02, Savasta; A disp.: Basilotta 02, Lo Giudice, Gallo, Santoro 00, Fronterre 03, Berti 00, Osei, Raciti 01; All. Raciti.

ARBITRO: Mastrodomenico di Policoro (Rinaldi-Martinelli).

MARCATORI: 86' Imbriola.

NOTE: Ammonizioni: Nania (T), Coluccio (R), Kamara (T).