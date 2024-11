La sedicesima giornata del campionato di Serie D, vede in campo solo una formazione calabrese: il Rende. Le partite di Castrovillari, Cittanova, Roccella e San Luca sono invece state rinviate a causa del covid.

Rende beffato

La squadra allenata da Tommaso Napoli gioca bene sul campo del Biancavilla, ma viene punita nel finale e vede dunque interrompersi la striscia di risultati positivi. In Sicilia, a sbloccare il match è una vecchia conoscenza del calcio calabrese: Jonis Khoris. L’attaccante segna al 42’ di testa dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Maimone. Nella ripresa il Rende prova la reazione e riesce a trovare con Novello il gol del pari (77’). La partita sembra avviarsi verso la conclusione sull’equilibrio ma al 94’ il Biancavilla segna il gol dei 3 punti con Viglianisi.

Altri risultati

La capolista Acr Messina pareggia per 3-3 in casa del Marina di Ragusa. Al secondo posto rosicchia due punti l’Acireale che batte 2-1 il S. Maria Cilento. Il Licata vince 2-1 sul campo del S.Agata, mentre vittorie casalinghe per FC Messina e Gebison, che battono rispettivamente 1-0 e 2-1, Paternò e Dattilo.

La classifica

ACR Messina 30

Acireale 26**

FC Messina 25***

Gelbison 24**

Licata 22*

San Luca 21***

Pol Santa Maria 21*

Dattilo 19***

Paternò 18**

Biancavilla 18***

Cittanova 16*****

Troina 16**

Castrovillari 16****

Rotonda 15*****

Città di Sant'Agata 14

Rende 12

Roccella 10*****

M.di Ragusa 10***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno

**** quattro gare in meno

***** cinque gare in meno