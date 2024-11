Il Locri ingaggia due nuovi giocatori. Tre nuovi innesti per l’Aurora Reggio che però perde Postorino e Leonardi. Colpo a centrocampo per il Soriano

Il calciomercato ha riaperto da poche ore ma tra i dilettanti calabresi sono già diversi i movimenti effettuati. Attivissimi i club di Eccellenza. Il Locri punta sempre di più alla vittoria del campionato e nelle ultime si è assicurato le prestazioni sportive di Nunzio Tripodi e Marco Puntoriere. Classe 1998, Tripodi è un terzino sinistro che nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia della Reggio Mediterranea; cresciuto nella Reggina, ha vestito anche le casacche del Catanzaro, del Bocale e del Siderno. Puntoriere, classe 1991, è una prima punta che vanta notevoli esperienze nelle categorie superiori, Serie C2 e Serie D con la Vibonese, nonché uno scudetto vinto con i giovanissimi nazionali nel 2005 tra le fila dell’Inter. I due ragazzi sono già a disposizione di mister Scorrano.

Importante colpo a centrocampo, invece, per il Soriano che, smentendo le voci di smobilitazione circolate in queste ore, si rafforza con l’innesto di Nicola Catalano, ex Gioiosa, a Cutro nella prima parte della stagione. Non vuole retrocedere l’Aurora Reggio che ha portato in riva allo Stretto ben tre nuovi elementi: Leo Gatto, Demetrio Libri e Giuseppe Caputo, tutti ex Gallico Catona. Per tre che arrivano altri due lasciano. Si tratta del portiere Leonardi e dell'attaccante Postorino, finiti al Bocale in Promozione