Continua la campagna di rafforzamento estiva del Rocca di Neto che, dopo aver sfiorato il salto in Promozione dopo essere arrivato fino allo spareggio play off, sta allestendo una rosa alquanto competitiva per la prossima stagione, tenendo comunque acceso il lumicino di speranza di un possibile ripescaggio in caso di scossoni provenienti da categorie superiori.

Rocca di Neto: colpo Curia

Nel frattempo però il club deve pensare al mercato e, negli ultimi giorni, ha messo a segno colpi importanti. Tra quelli già presentati c'è Felice Cimino e Giuseppe Dolce dall'AEK Crotone, il roccioso difensore Pasquale Basile e Augustin Rodriguez dalla Silana. E proviene proprio dalla Silana l'ultimo acquisto in ordine di tempo da parte della società, dal momento che è stato trovato l'accordo per le prestazioni sportive di Luigi Curia. Attaccante classe 2000, dopo aver disputato due campionati nelle Stelle Azzurre di San Giovanni in Fiore, nel 2021 torna alla Silana dove si guadagna il soprannome di "Aeroplanino Volante”. Segna quasi 70 gol in 4 anni, 22 dei quali nella stagione appena conclusa. Al Rocca di Neto ritrova, come accennato, Agustin Rodriguez, con il quale ha formato una straordinaria coppia d’attacco complementare nella stagione passata e dove si è portato a casa la Coppa Calabria.