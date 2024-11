Con due turni d'anticipo rispetto alla fine del campionato, la Rossanese conquista il pass per l'Eccellenza. La formazione bizantina oggi pomeriggio ha ottenuto la vittoria per 3-2 in casa della Soccer Montalto e nonostante le vittorie delle dirette inseguitrici DB Rossoblù Luzzi e Altomonte è aritmetica la vittoria del girone A del torneo di Promozione e, dunque, il conseguente salto di categoria. La vittoria odierna è arrivata grazie al gol di Basualdo al 90esimo: una rete che ha fatto esplodere di gioia i tifosi bizantini presenti sugli spalti dell'impianto sportivo della Soccer Montalto.

Per la Rossanese un sogno che si realizza, arrivato forse a sorpresa. Alla vigilia del campionato, infatti, la squadra rossoblù non era data tra le favorite alla vittoria finale, e la stessa società bizantina aveva come obiettivo principale quello di disputare un torneo in zona play off.

Ma giornata dopo giornata con i risultati positivi che sono arrivati, nel gruppo guidato in panchina da Luca Aloisi è anche maturata la consapevolezza di poter compiere quasi un "miracolo sportivo".