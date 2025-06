Esattamente a metà giugno, la pianificazione alla prossima stagione dovrebbe essere non definita ma comunque ben avviata. Come di consueto, prima di costruire la rosa la priorità è quella della guida tecnica, anche perché in caso contrario non avrebbe senso definire il nuovo organico. Proprio la questione panchine è molto calda e frenetica per diverse squadre.

Valzer panchine

Dall'Eccellenza alla Promozione, tante sono già le squadre che hanno confermato o cambiato tecnico: il Praiatortora ha ufficializzato l'emergente Salvatore Viscardi al posto di Aita mentre Paolana e Rossanese hanno ufficializzato rispettivamente i rinnovi di Andreoli e Aloisi, così come il Trebisacce quella di Malucchi. Verso il prolungamento anche Figliomeni con il Soriano. in Promozione B, invece tutto è ancor in divenire e molte sono le squadre in cerca di una guida tecnica: in primis Val Gallico e Atletico Maida. Quanto al club gallicese, da capire innanzitutto il futuro di Francesco Corapi dopo il mancato accordo sulla panchina del Sambiase in Serie D. Il tecnico potrebbe anche essere annoverato come prima scelta per il rinnovo, ma occhio anche l tecnico della Gioiese, Dal Torrione, che potrebbe essere un'idea. Orfano di Lorenzo Stranges invece l'Atletico Maida che adesso deve trovare non solo l'allenatore ma anche il direttore sportivo dal momento che non ci sarà più Vincenzo Zaccone. ne frattempo, tra gli allenatori papabibili risultato Giuseppe Saladino, Rosario Salerno (con questi solamente chiamate informative) e Raffaele Notaris.