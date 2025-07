Sempre più nell'incertezza il futuro del Locri, in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Come è ormai noto, il club amaranto arriva dalla retrocessione dalla Serie D ma le gravi pendenze (derivanti anche dagli anni passati) minacciano una corretta iscrizione al prossimo campionato. Nelle ultime settimane, dunque, tante sono le cose che sono successe intorno al Cavallo Alato, rappresentate da una sorta di passa-mano tra società e amministrazione comunale.

Titolo riconsegnato a Polifroni

Lo scorso 12 giugno, innanzitutto, attraverso una conferenza stampa straordinaria il presidente Cesare Polifroni aveva annunciato la cessione del titolo al comune, ripercorrendo comunque un'annata in cui sono stati fatti diversi errori che adesso pesano sul bagaglio finanziario e societario del Locri. Qualche giorno fa, invece, una conferenza stampa fatta dal sindaco Fontana in congiunta con Antonio Tropea dove si sono rese note le entità delle pendenze del club che ammontano a circa 400 mila euro: 200 mila euro di debiti tributari e 142 mila euro di debiti federali. Somme sicuramente ingenti che hanno raffreddato l'interesse di possibili imprenditori e investitori. A seguito di ciò, e tramite una Pec ufficiale da parte del sindaco Fontana, il titolo del Locri è stato riconsegnato a Cesare Polifroni e da lui adesso passa il destino amaranto. Prevista per oggi una conferenza stampa straordinaria, ore 17.